Usta oyuncu Mustafa Alabora, yeni yaşını öğrencileri ve dostlarıyla birlikte kutladı! Alabora “Yeni yaşın yeni sebebin olur, muhabbete gidersin!” diyerek dostlarına kadeh kaldırdı.

Doğum gününde; dostları Aydın Boysan, Nebil Özgentürk, Haldun Dormen, Halil Ergün, Selda Bağcan, Göksel Kortay, Mehmet Yaşin, İpek-Ömer Faruk Sorak, Tuba Ünsal-Mirgün Cabas, Ayşegül Dinçkök, Mehmet Turgut, Doğan Duru, Çağ Erçağ, Zeynep Özbatur Atakan-Selim Atakan, Atacan Arseven, Umur Bugay, Nazım Bezmen, Derya Karadaş, Apo Kaya, Eda Su Neidik, Görkem Yeltan, Melina Özprodomos, Evren Uysal, Rıza Sönmez, Şeyla Halis, Bekir Soysal, Ayfer Dinçer ve Dilşad Bozyiğit, Alabora’yı yalnız bırakmadı.





Annesinin vasiyeti üzerine her yıl doğum gününü kutladığını dile getiren sanatçı; zor günlerin ancak birlikte, yan yana durarak, sevgi, dostluk ve muhabbetle atlatılabileceğinin altını çizdi. Mustafa Alabora için akşamın büyük sürprizi zeytin ağacı şeklindeki doğum günü pastasıydı. Pastanın üzerinde, hayatını canlandırdığı Nazım Hikmet’in en sevdiği şiiri “Yaşamaya Dair”i görünce çok duygulanan Alabora şiirin ilk bölümünü dostları için okudu.





“Yani, öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı, yetmişinde bile, mesela, zeytin dikeceksin, hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil, ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için, yaşamak yanı ağır bastığından” dizeleriyle zeytin ağacının önemini vurgulayan sanatçı, “Yeni yaşın yeni sebebin olur, muhabbete gidersin” diyerek dostlarına kadeh kaldırdı.

Bol muhabbetli, bol kahkahalı gecenin bir diğer sürprizi ise öğrencilerinin “Alabora, işte gerçek hoca burada” sözleriyle besteledikleri özel şarkıyı seslendirmeleri oldu.