Müthiş anne: Natalia Vodianova

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4 çocuklu ama hala çok güzel...

Natalia Vodianova hayranlığımız ayrı bir boyuttadır. Güzelliği ayrı, yardımseverliği ayrı, mankenliği ayrı, böylesi genç yaşta üç güzel çocuklu olması ayrı bir şey diyorduk ki, dördüncüyü de doğurdu. Üç çocuğunun babası Portman Vikontu Justin Portman’dan ayrıldıktan sonra Berluti markasının CEO’su Antoine Arnault ile üç yıldır birlikteydi ve bu birlikteliği Arnault’nun ilk babalığını yaşatan Maxim ile taçlandırdılar. Ve o, 32 yaşında dördüncü çocuğunu doğurarak hala taş gibi görünürken, bizim payımıza da yine bir Natalia Vodianova muhabbetine girmek düştü.



Filiz Şeref/Bebeğimle Elele