Naomi yüzünü göstermek istemedi!

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Moda dünyasının ünlü modellerinden Naomi Campbell, özel bir davet için geldiği İstanbul’dan ayrılırken gazetecilere tepki gösterdi.

Atatürk Havalimanı’nda bilet ve bagaj işlemlerini yaptırırken kendisini görüntülemek isteyen gazetecilere tepki gösteren ünlü manken devamlı olarak başında şapkası ve uzun saçlarıyla yüzünü sakladı.



Beş gündür Türkiye’de bulunan İngiliz model Naomi Campbell, THY’nin tarifeli seferiyle İngiltere'ye gitti. Atatürk Havalimanı gidiş katında bilet işlemlerini tamamlayan Campbell, daha sonra Türk Hava Yolları yolcularının kullandığı CIP Salonu'nda gitti.



Tanınmamak için şapkasıyla yüzünü gizlemeye çalışan Campbell'in yanındaki kişi, görüntü almak isteyen basın mensuplarına "Yeter artık çekmeyin" diyerek, tepki gösterdi. (DHA)