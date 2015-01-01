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Nefes kesecek!

Amerikan Müzik Ödülleri için geri sayım başladı.
22 Kasım’da ABD’nin Los Angeles kentinde düzenlenecek olan törende Porto Riko’lu ünlü şarkıcı Jennifer Lopez hem sunuculuk hem de sahne şovu yapacak.

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