Nejat İşler'in hayati riskinin ortadan kalktığı, bilinç durumunun tam açık olduğu belirtildi.





Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, oyuncu Nejat İşler'in septik şok nedeniyle yoğun bakım servisinde sürdürülen tedavisinin olumlu bir aşamaya geldiğini, hastanın hayati riskinin ortadan kalktığını ve bilinç durumunun tam açık olduğunu bildirdi.Yazılı açıklama yapan Çuhadaroğlu, İşler'in 22 Ocak'tan beri hastanelerinin yoğun bakım servisinde tedavi gördüğünü hatırlattı.Çuhadaroğlu, şunları kaydetti:"Nejat İşler'in septik şok nedeniyle yoğun bakım servisinde sürdürülen tedavisi, oldukça olumlu bir aşamaya gelmiştir. Hastamızın hayati riski ortadan kalkmıştır ve bilinç durumu tam açıktır. Genel sağlık durumunda çok iyi yönde gelişmeler bulunmaktadır. Bir süredir solunum desteği ihtiyacı ortadan kalkan hastamız, hafta başından bu yana beslenmesini, artan miktarlarda ağızdan beslenme şeklinde yapabilmektedir. Küçük çaplı hareket egzersizlerine de başlanmıştır. Tedavisi yoğun bakım servisinde devam etmektedir."Tedavinin hassasiyeti nedeniyle hastanın tedavi sürecinde, yoğun bakım servisine anne-babası ve kardeşi dışında ziyaretçi kabul edilmediğini aktaran Çuhadaroğlu, yoğun bakım servisi kuralları gereği uygulanan ziyaretçi kısıtlaması konusunda yakınlarının ve sevenlerinin anlayış göstermesini istedi.Çuhadaroğlu, Nejat İşler'in sağlık durumuyla ilgili medyaya yansıyan bazı haberlere işaret ederek, kendisini takip eden doktorlardan gelmediği sürece, oyuncunun sağlık durumuyla ilgili bilgilerin yer aldığı haberlere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.(AA)