Nejat İşler taburcu oldu!

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3 aydır hastanede tedavi gören ünlü oyuncu Nejat İşler, taburcu oldu

Bodrum 'da 17 Ocak günü geçirdiği "septik şok" sonucu yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan, daha sonra da İstanbul 'a nakledilerek tedavisine devam edilen oyuncu Nejat İşler 95 gün sonra taburcu edildi. Sanatçının tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "8 Şubat 2014 tarihinde başka bir hastaneden Yoğun Bakım Ünitemize transfer olan Nejat İşler, sağlık durumundaki olumlu gelişmelerin ardından, ayaktan kontrol ve tedavilerine devam etmek üzere hastanemizden taburcu olmuştur" denildi.



Organları hasar görmüştü

Nejat İşler, şiddetli akciğer enfeksiyonuna bağlı solunum yetmezliği ve septik şok tanısıyla Bodrum'daki özel bir hastanede yoğun bakıma alınmış, septik şok sonucunda akciğerlerinin çok ciddi şekilde etkilendiği, böbrekler, kalp ve kan hücreleri ile karaciğerinin de hasar gördüğü tespit edilmişti. 22 Ocak'ta İstanbul'a nakledilen sanatçı, uzun süre uyutulmuş, tedavinin olumlu sonuç vermesi üzerine yeniden ayağa kalkmıştı.



'Selamlar, sevgiler'

Öte yandan taburcu olmasının ardından Twitter 'dan takipçilerine, çektirdiği fotoğrafı gönderen Nejat İşler, "Selamlar, sevgiler" dedi.