Nejat işler'e 'statta alkol aldığı' iddiasıyla ceza kesildi.





Muğla'nın Datça ilçesinde, Datça Belediyespor ile Gümüşlük Belediyespor arasında bugün oynanan Muğla 1. Amatör Küme futbol maçında, kale arkasında arkadaşları ile birlikte çilingir sofrası kurduğu gerekçesiyle oyuncu Nejat İşler ve 2 arkadaşına Kabahatler Kanunu gereği 80 TL ceza kesildi.Datça'da, seyirci tribünleri bulunmayan Atatürk Stadı'nda yapılan karşılaşmayı Gümüşlük Belediyespor Yönetim Kurulu üyesi olan Nejat İşler de taraftarlarla birlikte kale arkasından izledi. İddiaya göre Nejat İşler, kale arkasında arkadaşlarıyla rakılı- biralı çilingir sofrası kurdukları gerekçesiyle stadyumda görevli polisler müdahale etti.Maç sonunda trafik ekiplerince alkol testi de uygulanan ünlü oyuncu Nejat İşler ve yanındaki 2 kişiye, Kabahatler Kanunu gereği 80'er TL para cezası kesildi. Nejat İşler'in 1.40 promil, arkadaşlarının ise 2.20 ve 1.17 promil alkollü oldukları belirtildi.