Nejat İşler'in üç parmağı kurtarıldı!

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Ünlü oyuncu Nejat İşler'in sağ elinde moraran iki parmağı kesildi

Vatan Gazetesi'nden Gülşen Yüksel'in haberine göre 95 günlük yoğun bakım sürecinin ardından geçen Nisan’da taburcu olan İşler’in sağ el parmaklarında emboli (damar tıkanması) atımına bağlı morarma ve hissizlik meydana geldi. Doktorları bir kaç gündür ünlü oyuncunun parmaklarını kurtarmaya çalışıyordu.



ÖLÜ DOKU TEMİZLENDİ

Geçen hafta vücudundaki ödem artışı tehlikeli bulunan İşler, 5 saat süren bir operasyon geçirdi. Sağ el iki parmağına ampütasyon yapıldı. Yani iki parmağı kesildi. Ancak parmağın hangi boğumdan kesildiği belli değil. Diğer üç parmağa ise depritman ve greftleme işlemi uygulandı. Habere göre, İşler’in diğer üç parmağındaki ölü dokular derinlemesine temizlenerek. Buraya vücudunun başka yerinden alınan cilt dokusuyla yama yapıldı. Bu da üç parmağın kurtulduğu anlamına geliyor.

