Son dönemin en gözde oyuncularından biri olarak karşımıza çıkıyor İngiliz oyuncu Nicholas Hoult.

Asıl çıkışını X-Men serisindeki canavar Hank karakteriyle yapan Hoult, 2017 tarihli Çavdar Tarlasındaki Asi (Rebel in the Rye) filminde ünlü yazar J.D. Salinger’ı canlandırdı. Aynı yıl The Current War’da Nicola Tesla’ya hayat verdi. En son X-Men: Dark Phoenix’de izlediğimiz Hault, bu ay gösterime giren Tolkien’da bir başka ünlü edebiyat karakterini, fantastik edebiyatın en büyük yazarı J.R.R Tolkien’ı canlandırıyor.