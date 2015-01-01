Nicky Hilton, Londra'da dünya evine girdi.

Paris Hilton'un kız kardeşi Nicky, dünyanın en zengin ailelerinden biri olan Rothschild'ların oğlu James Rothschild ile evlendi. Düğün, İngiliz Kraliyet ailesine ait Kensington Sarayı'nda gerçekleşti. Nicky Hilton, geleneksel tarzda Valentino imzalı bir gelinlik tercih ederken Paris Hilton düğüne buz mavisi elbisesiyle katıldı.Düğün gününde Nicky Hilton'ın duvağı Bentley marka aracın lastiğinin altında kaldı! Duvağın lastiğin altından kurtulmasının ardından gelinliği düzeltilirken Hilton'un iç çamaşırı da paparazziler tarafından görüntülendi.