Nişanlısı estetik yaptırmasını yasakladı!

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Jennifer Aniston'un nişanlısı Justin Theroux, Aniston'ın estetik yaptırmasına hiç sıcak bakmıyor.

Amerikalı oyuncu Jennifer Aniston, Yahoo Beauty’ye açıklamalarda bulundu. Hollywood ’da kadınları sürekli genç gözükmesi için büyük bir baskı olduğunu söyleyen Aniston, “ben vücuduma asla öyle pislikler enjekte ettirmem” dedi.



Bobbi Brown’a verdiği röportajda Aniston, “Kadınlar kendilerine bazı işlemler yaptırarak, yaşlanmıyormuş gibi görünmeye çalışıyorlar. Onların bu hatalarını gördüğüm için minnettarım, çünkü ben asla yüzüme öyle pislikler enjekte ettirmem. Bu kadınları görüyorum ve kalbim kırılıyor. İçimden diyorum ki ‘Tanrım, keşke ne kadar yaşlı göründüğünü bir fark etsen…’ Bu insanlar zamanı durdurmaya çalışıyor. Ama tek gördüğümüz şey özgüvensiz, yaşlanıp gitmeyi bir türlü kabullenmeyen insanlar.”



Aniston ayrıca Gloria Steinem, Diane Keaton ve Anette Bening gibi yüzlerine estetik yaptırmayan kadınların ‘kusursuz olduğunu’ düşündüğünü ifade etti. 2 yıldır nişanlı olduğu Leftovers dizisinin yıldızı ve nişanlısı Justin Theroux’nun da estetik olayına sıcak bakmadığını söyleyen Aniston, “Yüzüme herhangi bir şekilde estetik yaptırsaydım, nişanlım herhalde kafama bir silah dayardı” diye konuştu.