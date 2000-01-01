"Not Defteri" setinde birbirlerinden nefret etmişler

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Efsane aşk filmi The Notebook'un yönetmeni Nick Cassavetes, yapımın 10'uncu yılı için düzenlenen bir törende, filmle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı! Cassavetes ikilinin sette durmadan birbirlerine bağırdığını da söyledi.

2000’li yılların en romantik filmlerinden birisi olarak kabul edilen Not Defteri'ni çekerken başrol oyuncuları Ryan Gosling ve Rachel McAdams aslında birbirlerinden nefret ediyorlarmış! Filmin çekiminden kısa bir süre sonra gerçek hayatta da birlikte olan çiftin ilişkisi arkadaş olarak başlamamış.

Filmin yönetmeni Nick Cassavetes’in sözlerine göre, Not Defteri'nin en romantik sahnelerinden birini çekerken Gosling Cassavetes’e McAdams’la çekim yapmak istemediğini söylemiş. Yönetmenin bu olayı çözebilmek için McAdams ve Gosling ile bir odada uzun bir süre konuşması gerekmiş!