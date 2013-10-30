Nur Fettahoğlu boşanıyor!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Oyuncu Nur Fettahoğlu'nun Levent Veziroğlu ile evliliği kısa sürdü. Çift anlaşmalı olarak boşanma kararı aldı.

Muhteşem Yüzyıl'ın 'Mahidevran Sultan'ı Nur Fettahoğlu, 30 Ekim 2013'te evlendiği Levent Veziroğlu'yla evliliğini bitiriyor. Avukatlarına talimat veren çift, bu hafta anlaşmalı olarak boşanacak.



Fettahoğlu, 1,5 hafta önce Levent Veziroğlu'yla birlikte oturdukları Rumelihisarı'ndaki evden ayrılarak, annesinin yanına yerleşti.



Yakınlarının barıştırma çabalarına rağmen ayrılma kararı alan Nur Fettahoğlu'nun eşinden tazminat talep etmediği ve yakınlarına, ‘Sürdürmeyi denedik ama olmadı’ dediği öğrenildi.



*Fotoğraf Nur Fettahoğlu'nun resmi Instagram hesabından alınmıştır.