Nurgül Yeşilçay, Uluslararası Arap Festivali Ödülleri'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü aldı.

Nurgül Yeşilçay, Dubai Atlantis the Palm’da gerçekleşen, Distinctive International Arab Festival Awards (Uluslararası Arap Festivali Ödülleri) töreninde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü aldı.

Yeşilçay, teşekkür konuşmasında “İlk kez Dubai’ye geliyorum. Gördüğüm ilgiden, Arap fanlarımla buluşmaktan çok mutluyum. Arap dünyasının önemli isimleriyle aynı kategoride yarışmaktan ve sonuç olarak bu ödülü almaktan onur duyuyorum” dedi.



Ödülünü almak için Dubai'de bulunan Nurgül Yeşilçay’ın kırmızı halıdaki tercihi ise Closh imzasını taşıyan yeşil elbisesi oldu.

