O artık ''emzirme destekçisi''

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Ünlü oyuncu Olivia Wilde, emzirme destekçilerine katıldı.

Oyuncu Olivia Wilde, emzirme destekçilerine katıldı ve Glamour dergisi için oğlunu emzirirken poz verdi. Geçen günlerde de Gisele Bundchen, Jaime King, Gwen Stefani ve Miranda Kerr emzirmeyi teşvik etmişti.

Çekimde Roberto Cavalli marka elbise ve Prada ayakkabılarla poz veren Wilde, “Emzirmek en doğal şey. Bilmiyorum, şu anda oğlum Otis’in sürekli göğsümde olması gerektiğini hissediyorum. Otis’le fotoğraf çektirmek mükemmel çünkü şu anda çekilen fotoğraflarım anne kimliğim ve o olmadan eksik kalıyor” sözleriyle düşüncelerini özetledi.