O da boşanıyor!

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Amerikalı şarkıcı Gwen Stefani boşanıyor.

Amerikalı müzisyen Gwen Stefani ile İngiliz müzisyen eşi Gavin Rossdale'in boşanma kararı aldığı bildirildi.



Hollywood'un ünlü çiftlerinden 45 yaşındaki Gwen Stefani ve 49 yaşındaki Gavin Rossdale, basına açıklama yaparak, 13 yıllık evliliklerine "şiddetli geçimsizlik" nedeniyle son verme kararı aldıklarını duyurdu.



Ünlü rock grubu No Doubt'ın solisti Stefani ile bir başka rock grubu Bush'un solisti ve gitaristi Gavin Rossdale, 1995 yılında birlikte turneye çıktıklarında tanışmış ve 2002'de evlenmişlerdi. Çiftin bu evlilikten en küçüğü 17 aylık olmak üzere üç erkek çocuğu bulunuyor.



Gwen Stefani, NBC televizyonunda yayınlanan "The Voice" adlı yetenek yarışmasında jüri üyeliği yapıyor. (AA)