Okan Bayülgen: Bu salaklıklarla uğraşamam

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Okan Bayülgen, Şirin Ediger'le boşandıkları iddiasına sert tepki gösterdi: "Böyle salaklıklarla uğraşamam. Öyle bir şey yok."

Hürriyet'in haberine göre; 6 yıl önce evlenen ve İstanbul adında bir kızları bulunan Okan Bayülgen ile Şirin Ediger, boşanma haberleriyle gündemde. Haklarında sık sık ayrılık haberleri çıkan çiftin Adalar Adliyesi’nde anlaşmalı olarak boşandıkları öne sürüldü. Boşanma haberlerinden kısa bir süre önce de Okan Bayülgen’in ayrılık söylentilerini yalanlamak için Şirin Ediger’e Ulus’ta 5 milyon liralık Boğaz manzaralı lüks bir ev aldığı iddia edilmişti.



İDDİALAR DOĞRU DEĞİL

Dün konuyla ilgili bir açıklama yapan Okan Bayülgen, dedikodulara ateş püskürdü. İddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen ünlü şovmen, “Hiç boşuna uğraşmasınlar benimle. Ben böyle salaklıklarla uğraşamam. Yazın herhalde yeteri kadar mayolu kadın fotoğrafı çıkmadı, bizimle uğraşıyorlar. Kesinlikle öyle bir şey yok” diye konuştu.