Olay yaratan öpücük!

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İranlı aktris Leyla Hatemi'nin 67. Cannes Film Festivali'nin jüri başkanı Gilles Jacob ile el sıkışıp yanaktan öpüşmesi ülkesinde büyük tepkiye neden oldu

İran Kültür Bakan Yardımcısı Hüseyin Nuşabadi, Jüri üyesi olarak Cannes Festivali'ne katılan Hatemi'nin sergilediği davranışı “kabul edilemez" olarak değerlendirdi.



Hatemi'nin hareketlerinin İranlıların dini inançlarıyla çeliştiğini söyleyen Nuşabadi, “İranlı kadın imajının dünyada zedelenmemesi için uluslararası toplantılara bir İranlı kadın olarak katılanlar, İranlıların onur ve iffetini dikkate almalı" diye konuştu.



Meclis Kültür Komisyonu Birinci Sekreteri milletvekili Lale İftihari ise, kadın sanatçının sergilediği davranış biçimiyle ülke imajını zedelediğini savunarak konunun ilgili komisyonda inceleneceğini ifade etti.