Olivia Palermo’nun üç parçadan oluşan gelinliği

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Olivia Palermo ile sevgilisi Johannes Huebl Bedford`da sade bir düğünle evlendi.

Olivia Palermo evleneceğini açıkladığı günden beri hangi gelinliği giyeceği büyük bir merak konusu olmuştu. Gelinliği tasarlayacak modacıdan gelinliğin şekline kadar bir sürü tahmin yürütüldü. Bu tahminlerin geneli Cavalli ve Valentino üzerindeydi. Düğünün gerçekleşmesiyle sorular yanıtlarını buldu. Palermo da son zamanların modasına uyup birden fazla parçadan oluşan bir gelinlik giydi. Palermo giydiği 3 parçadan oluşan Carolina Herrera imzası taşıyan gelinliği ile herkesi şaşırttı. Palermo’nun gelinliği hem geleneksel hem de gösterişli bir görünüme sahipti. Johannes Huebl ise damatlık olarak Marc Anthony Hamburg imzalı bir takım elbise giydi.