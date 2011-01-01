Olivia Wilde anne oldu!

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Ünlü oyuncu Olivia Wilde, beklenenden 2 hafta önce doğum yaparak ilk çocuğu Otis’i kucakladı

Olivia Wilde ve nişanlısı Jason Sudeikis, aile olmanın heyacanını yaşıyor. 30 yaşındaki Wilde, doğum yaptığını Twitter üzerinden, oğluyla siyah-beyaz bir fotoğrafını paylaşarak duyurdu. İlk çocuklarının isminin ise Otis Alexander olduğu belirtildi. İlk kez 2011’de birlikte görülen çift, bu yıl evlenmeyi planlıyor. Olivia Wilde, Tao Ruspoli ile olan 8 yıllık evliliğini sonlandırdıktan sonra Sudeikis’le tanışmıştı.