''Ölsen rahat ederiz''

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Oyuncu Şenay Gürler 24 yaşındaki kızının kocasından şiddet gördüğünü mahkemede gözyaşları içinde anlattı

Başarılı oyuncu Şenay Gürler, Antalya Aile Mahkemesi’nde boşanma davası açan kızı Duygu Yıldırım’la ilgili talimatla İstanbul’da tanık olarak ifade verdi. Mahkemede ve çıkışta gözyaşlarını tutamayan Şenay Gürler, kızının kendisine artık kocasıyla bir araya gelmeyeceğini anlattığını söyledi.

Düğünden sonra 8 ay görmedim

Gürler, evlendikten sonra kızıyla 8 ay hiç görüşmediğini, daha sonra kızının hamile olduğunu öğrendiğini belirtti. Düğün gecesi Kamil Yıldırım’la tartıştığı için davalı kocanın kendisiyle görüşmek istemediğini sözlerine ekleyen Şenay Gürler, “Kızım hamile kalınca bana gelerek özür diledi. Bana geldiğinde yüzünde iyileşmeye başlayan bir morluk vardı. Daha sonra davalı gelip benden özür diledi. Antalya’da kızımın yaşadığı yere gittim. Köy evinde yalnız yaşıyordu. Bir şeye ihtiyacı olduğunda kendisi alamıyor, eşinin eve gelmesini istiyordu. Ben şehre gidip gelmesi için kızıma araba aldım” dedi.

Ahlaki değerlerime hakaret etti

Kızının doğumu biraz gecikince Antalya’ya gittiğini ve evine gitmeden önce telefonla konuştuğunda kızının hem gel dediğini hem de istemediğini sözlerine ekleyen Şenay Gürler, “Çünkü kocasının bana bir şey yapmasından korkuyordu. Telefonda ağlıyordu. O zaman davalı bana telefon etti. Hayatım, düşüncelerim, ahlaki değerlerim hakkında çok ağır şeyler söyledi. ‘Sen ölsen biz çok daha rahat ederiz’ dedi” diye konuştu.

Kocasına çocuğu için katlandı

Doğum yaptığında kızıyla kendisinin ağır bir travma geçirdiğini belirten Şenay Gürler, “En sonra kızımı ve çocuğunu alarak tatile gittiğimizde kızımın durumunun çok kötü olduğunu, boynunda şiddet izi olduğunu gördüm. Çocuğu olduğu için katlandığını söyledi. Yaşadıkları artık dayanılmayacak noktaya gelinceye kadar sabretti. Dayanamayacağı noktaya geldikten sonra kesinlikle geri adım atmadı. Eşiyle bir araya gelmesi mümkün değildir” dedi.