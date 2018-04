Ölümünün 34. yılında John Lennon

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

9 Ekim 1940'ta Liverpool'da doğan, efsane Beatles grubunun üyesi John Lennon, 8 Aralık 1980'de bir hayranı tarafından öldürülmüştü...

John Lennon, Beatles hayranı olduğunu iddia eden ve akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen Mark David Chapman tarafından, 8 Aralık 1980'de New York'ta kaldığı otelin önünde öldürülmüştü. Lennon vurulduğu anda yanına yaklaşan polis memuru tarafından, aldığı yaranın bilincini etkileyip etkilemediğini kontrol etmek için adı sorulduğunda "Ben John Lennon, The Beatles'in John Lennon'u" yanıtını vermişti.



Hayatı boyunca birçok şarkı sözüne imza atan Lennon, söylediği sözlerle kimilerini çok kızdırdı, kimileriniyse çok etkiledi. İşte o sözlerden bazıları...



- Beatles şu an İsa'dan daha popüler.

- Eğer herkes başka bir televizyon seti yerine barış isteseydi, o zaman barış olurdu.

- Gerçekten bir eylemimiz yok aslında. Sadece burada şarkı söyleyip biraz hareket ediyoruz.

- Tek istediğim onun mutlu büyümesi. Ana konu bu.

(Çocuğu Julian Lennon'dan bahsederken)

- Sadece sevin, bu gerçekten her şeyin başı. Sadece mutlu olup istendiğini anlayacaktır. Yatılı okula ya da başka bir yere göndermeyeceğim onu. O her zaman bizimle olacak.

(Julian'ın çocukluğundan bahsederken)

- Hayat, siz başka planlar yaparak meşgul olduğunuz sırada size olan şeydir.

(1980 bestesi "Beautiful Boy (Darling Boy)"dan)

- Müzik herkesindir. Ancak yayımcılar ona insanların sahip olduğunu düşünüyor. Ben Walrus'um ("I am the Walrus" şarkısından)

- Tanrı, acılarımızı yüklediğimiz bir kavramdır.

("God" şarkısından)

- Hristiyanlık bitecek. Kaybolacak ve sönecek. Bunu savunmama bile gerek yok, haklıyım ve doğru olduğum görülecek. Şu an İsa'dan daha popüleriz ama hangisi ilk gidecek bilmiyorum, Rock 'N' Roll mu Hristiyanlık mı. İsa fena değildi ama onun havarileri odun ve sıradanlardı. Onların bu işi bu kadar çevirmeleri Hristiyanlığı mahvediyor.

(Büyük bir olasılıkla Lennon'ın söylediği en tartışmalı söz. Bu söz 4 Mart, 1996'da yazar Maureen Cleave'le bir söyleşinin parçası olarak England's Evening Standard gazetesinde yayımlandı. Bu söz Hristiyanlık'a kaba bir saldırı değil, Lennon'ın dinin bugünkü konumunu eleştiren ve The Beatles'ın dinden daha önemli olmaması gerektiğinin altını çizen bir yorumdu. Din, zamanın gençlerinin ilgisini çekmiyordu. Sırf bu sözle (tüm içerikten bir parça alınıp - Lennon'ın genellikle The Beatles'ın "Jesus'tan daha büyük" olduğunu söyleyen kısmıyla çarpıtılmıştı) Amerika'nın İncil Kemeri olarak adlandırılan aşırı dinci bölümüne saldırılarda bulunulmuştur. The Beatles kayıtları kitleler halinde yakılıp Ku Klux Klan tarafından da yanan haçlara çivilendi.)

- Herhalde televizyon İsa'dan daha popüler deseydim hiçbir şey olmazdı. Ağzımı açtığım için özür dilerim. Ben Tanrı karşıtı, İsa karşıtı ya da din karşıtı değilim. Bunu kastetmiyordum. Bunu bir gerçek olarak söylüyordum ve buradan daha çok İngiltere için daha uygun bu. Bizim daha iyi ya da daha büyük olduğumuzu söylemiyorum. İsa'yla bir insan olarak bizi ya da Tanrı'yla bir şey ya da her neyse o olarak karşılaştırdığımı söylemiyorum. Ne dediysem onu dedim ve yanlıştı. Ya da yanlış anlaşıldı ve şimdi de bütün bunlara yol açtı.

(Chicago'daki haber konferansındaki yukarıdaki açıklama hakkındaki özrü. Bu özrü Vatikan tarafından da kabul edilmiştir)

- Gerçekten sevginin bizi kurtaracağını düşünmüştüm ve hala tek ihtiyacınız olan şey sevgi.

Antik Roma zamanlarında yaşasaydım Roma'da yaşardım. Başka nerde yaşanılabilir ki? Bugün Amerika Antik Roma ve New York da Roma'nın kendisi.

New York, Rome eskiden neyse o.

(Biyograpi yazarı Ray Coleman'a söylediği söz)

- The Beatles'taki en iyi davulcu bile değil.

(Ringo Starr'ın dünyadaki en iyi davulcu olup olmadığı konusunda sorulunca verdiği cevap. Paul McCartney'nin "Back in the USSR"da Starr yokken çaldığı performanstan bahsediyor.)

- Sen yanımda olduğun müddetçe, gece geldiğinde, toprak karadığında ve ay görebildiğimiz tek ışık olduğunda, korkmayacağım...

(Stand by me şarkısından. Yoko Ono'ya hitaben yazmıştır.)

- Tüm politikacılar Pierre Trudeau gibi olsaydı, dünya barışı var olurdu.

- 12 yaşımdayken, bir dahi olduğumu ve kimsenin bunu farketmediğini düşünürdüm. Eğer dahi diye bir şey varsa, onlardan biri benim, ama eğer yoksa o zaman bunu takmıyorum.

- Elvis'ten önce bir şey yoktu.

- Elvis gelene kadar beni hiçbir şey etkilemedi.

- Cennetin olmadığını hayal et, eğer denersen bu kolay, altımızda cehennem yok, üstümüzdeyse sadece gökyüzü var, hayal et bütün insanların, bugün için yaşadığını...

(Imagine şarkısından)

- Benim bir hayalci olduğumu söyleyebilirsin.

(İmagine şarkısından)

- Ciddiye alınmamak politikamızın bir parçası çünkü karşı taraf kim olursa olsun, tüm görülür hallerinde mizahı kaldıramıyorlar. Biz ise komiğiz, gerçekten, onlar ise Laurel ve Hardy. Biz John ve Yoko'yuz ve Martin Luther King, Keneddy ve Gandhi gibi ciddi insanlardan daha şansımız var çünkü onların hepsi vuruldu.

- Büyük bir olasılıkla bir kaçık tarafından haklanırım.

(1960'da nasıl öleceği konusunda sorulduğunda bu cevabı verdi ve korkutucu bir şekilde bu tahmini doğru çıktı.)

- Öldürecek ve uğruna ölünecek bir şey yok ve din de yok.

(Imagine şarkısından)

- Ben çocukken annem bana hep hayatın anahtarının mutluluk olduğunu anlatırdı. Okula gitmeye başladığım zaman, sınavda bana 'Büyüyünce ne olmak istiyorsun?' diye sordular. Ben de onlara 'Mutlu olmak istiyorum' diye cevap verdim. Onlar bana, soruyu anlamadığımı söylediler. Ben de onlara, hayatı anlamadıklarını söyledim.



* Kaynak: Wikipedia