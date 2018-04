Önce 'Evet' sonra 'Aşkım'

Söz yazarı ve besteci Fettah Can, birlikte çok önemli eserlere imza attığı meslektaşı Cansu Kurtçu ile evlendi.

Nikah masasında önce 'evet' diyen Cansu-Fettah Can çifti ardından yeni besteledikleri 'Aşkım' şarkısını ilk kez birlikte seslendirdi.



Bursalı Rahmiye-Necetti Can'ın oğlu söz yazarı, besteci ve ses sanatçısı Fettah Can ile Emine-Burtay Kurtçu'nun kızı söz yazarı Cansu Kurtçu, İstanbul Event Garden'inda düzenlenen görkemli törenle evlendi. İstanbul Belediye Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ'ınkıydığı nikahın şahitliklerini ise Cenk Kazancı, Çağrı Kazancı, Onur Koç, Esen Koç ve Kavame üstlendi. Nikah masasında önce 'evet' diyen Cansu-Fettah Can çifti ardından yeni besteledikleri 'Aşkım' şarkısını ilk kez birlikte seslendirdi.



YILDIZ GEÇİDİ

Harika bir atmosferde gerçekleştirilen düğün törenine sinema, sahne, spor ve şov dünyasının ünlü isimleri akın etti. Davete katılan Gülben Ergen, Murat Boz, Demet Akalın, Emre Altuğ, Işın Karaca, Murat Dalkılıç, Fatih Ürek, Kutsi, Berksan, Hüsnü Şenlendirici, Serkan Çağrı, Zuhal Topal, Eser Yenenler, Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Ahmet Kural, Murat Cemcir, Sercan Yıldırım ve Ayhan Akman, Cansu-Fettah Can çiftine mutluluk dileklerinde bulundu. Bursalı çok sayıda davetlinin de katıldığı düğün töreni ünlü sanatçıların tek tek sahne almasıyla birlikte sabahın ilk ışıklarına kadar konser havasında devam etti. (DHA)