Önce yazdı, sonra sildi!

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Rihanna, resmi Twitter hesabından #FreePalestine (#ÖzgürFilistin) diye tweet attı ancak dakikalar sonra tweet'i sildi.

Hürriyet'in Amerikan magazin sitesi TMZ'ye dayandırdığı habere göre, pazartesi sabahı ünlü şarkıcının Twitter hesabından '#ÖzgürFilistin' şeklinde tweet atıldığı ancak hayranlarından "Hamas'ı mı destekliyorsun?" sorularının gelmesi üzerine söz konusu tweet'in sekiz dakika sonra kaldırıldığını yazdı.



TMZ'ye konuşan Rihanna'ya yakın bir isim ise ünlü şarkıcının '#ÖzgürFilistin' yazısını tweet atmak için yazmadığını ve bu yüzden sildiğini, hayranlarından sorular gelene kadar da bunu fark etmediğini söyledi. NY Mag ise Rihanna'nın bu tweet'inin sekiz dakika içinde tam 7 bin kişi tarafından tekrar paylaşıldığını aktardı.



ÜNLÜ BASKETBOLCU DA ÖNCE YAZDI SONRA SİLDİ

Benzer bir olay ünlü basketbolcu Dwight Howard'ın da başına geldi. NBA takımlarından Houston Rockets'ta forma giyen Howard, 5.2 milyon takipçisiyle 'ÖzgürFilistin' tweet'ini paylaştı ve hemen ardından sildi. Basketbolcu, bir tweet daha atarak, "Az önceki mesajım bir hataydı. Uluslararası politika konularında hiçbir zaman yorum yapmadım, yapmayacağım. Eğer bir önceki tweet'im bazılarını üzdüyse özür dilerim, bir hataydı" diye yazdı.