'Ondan çocuğum olsun istiyorum'

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Bir süredir ABD'li aktör Sean Penn ile birlikte olan Güney Afrikalı aktris Charlize Theron, "Onu o kadar çok seviyorum ki mutlaka bir çocuğumuzun olmasını istiyorum" dedi

İtalyan “Oggi” dergisine konuşan 38 yaşındaki Theron, kendisinden 15 yaş büyük Penn için “Yıllardır aradığım mutluluğu onunla tattım. O etrafına ışık saçan bir sevgili. İnanılmaz derecede aşığım ve bunu herkesin bilmesini istiyorum” dedi.



Oscar’lı yıldız, Penn’i 18 yıldır tanıdığını hatırlatarak “O benim hayatımı doldurdu ve yoğunlaştırdı. Şimdi sıra bir çocuk sahibi olmakta. Bunu ikimiz de çok istiyoruz” diye konuştu.