One Direction üyeleri esrar içerken yakalandı!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Özellikle ergenlik çağındaki genç kızların hayranı olduğu İngiliz müzik grubu One Direction üyeleri, esrar kullanırken görüntülendi

Geçen ay konser için gittikleri Peru'da çekildiği tahmin edilen videoda iki One Direction üyesi esrar içerken görülüyor.



Grubun 22 yaşındaki üyesi Louis Tomlinson'ın birkaç dakika süren videoda, "İşte buradayız, Peru'dan ayrılıyoruz. Sigaramızı yaktık. Mutlu günler" dediği duyulurken, Tomlinson ve Zayn Malik'in 'yasadışı madde' hakkında şakalaştığı dikkati çekiyor. Görüntüler İngiliz basınında geniş yer bulurken, videoyu ilk yayınlayan Daily Mail gazetesi olayın ardından birçok gencin konser biletini yırtıp yaktığını ya da satışa çıkardığını bildirdi.



Birçok sosyal medya kullanıcısı, "gençlere rol model olan Tomlinson ve Malik'in, yaptıkları hareketten dolayı özür dilemeleri gerektiğini belirtti. Bazı gençler ise One Direction'ı hala çok sevdiklerini ve eleştiride bulunanları "grubun gerçek fanı" olmamakla suçladı.