One Direction'da ayrılık

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Zayn Malik, yaptığı açıklamada, "One Direction ile yaşamının hayal ettiğinin çok ötesine geçtiğini ancak beş yılın ardından gruptan ayrılması için şu anda doğru zaman olduğunu hissettiğini" ifade etti.

Grubun İngiliz üyesi Zayn Malik, 5 yıldır birlikte şarkılarıyla dünyayı kasıp kavurduğu arkadaşlarından ayrılma kararı aldığını açıkladı. Malik’in One Direction’dan ayrıldığı açıklaması, sosyal medyada, tam bir fırtına etkisi yarattı. Genç şarkıcı bu kararı, “Bir süre sahne ışıklarından uzakta, normal bir hayat yaşamak istediği için” aldığını söyledi. CNN International kanalı Zayn yüzünden bunalıma giren gençlerin ailelerine ‘Bu krizle baş etme kılavuzu’ yayınladı.