Onlara neler ilham veriyor?

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Bir fotoğrafçı, bir iç mimar, bir haberci, bir gazeteci ve bir sunucu… Onlar mesleklerinin en başarılı isimleri. Peki, mesleklerini yaparken yaratıcılıklarını neler besliyor, nelerden ilham alıyor, hangi duyguların peşinden gidiyorlar? Size de ilham verebilirler!

Yazı: Gülru İncu



Mehmet Turgut

Teorik fotoğrafçılık, baskı teknikleri, boyama, kara kalem ve fotoğraf işleme üzerine çalışmalar derken zaman içerisinde kendisini kurgusal fotoğraflar üretmeye adayan Mehmet Turgut, ilhamını çocukluğundan beri çizgi romanlardan alıyor. Kedileri ise çalışırken hep yanında.

“Çizgi roman dünyası daha ilkokul yıllarında içine girdiğim bir dünya. Binlerce çizgi romanım vardı hatta hiç ders çalışmadığım için babam bir çuval çizgi romanı stüdyosunun arkasında yakmıştı gözümün önünde. Aynı zamanda bu çizgi romanları okurken bir yandan da çizim yapıyor ve okuduğum çizgi romanlarda olmayan karakterler yaratıyordum. Bu da aslında şu anda 46 dergisi için çektiğim fantastik fotoğrafların temelini oluşturdu. Onlardan ilham aldım diyebilirim. Aslına bakarsanız ilham denen şeye de çok inanmıyorum. İlham bir insana verilmiş hediyedir, zaten onunla doğarsınız ve tüm hayatınız boyunca yaratmaya devam edersiniz. Bu süreçte yani çalışırken iki vazgeçilmezim var; kediler ve müzik. Beş kedim de çalışırken hep yanımda. Çalışırken müzik sürekli çalar ama deklanşöre bastığım andan itibaren duymam, çünkü fotoğraf çekme işi çok mekanik bir şey ve kesin konsantrasyon gerektiriyor.”



