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Oscar De La Renta yaşamını yitirdi

Amerikan modasının duayen isimlerinden Oscar De La Renta, hayatını kaybetti.
Oscar De La Renta’nın Connecticut’taki evinde öldüğü bildirildi. 82 yaşında hayata veda eden De La Renta’nın ölüm nedeni henüz netlik kazanmadı ancak modacıya yıllar önce kanser teşhisi konulduğu biliniyordu.
1932 yılında Dominik Cumhuriyeti'nin Santa Domingo şehrinde doğan ve 18 yaşında İspanya'ya Madrid San Fernando Akademisi'nde resim eğitimi için giden Oscar De La Renta, daha sonra modaya yoğunlaşarak bu alanda büyük başarılara imza attı. 1960 yılında Jacqueline Kennedy'nin giydiği ''couture'' elbiseler sayesinde büyük bir üne sahip oldu.
Oscar De La Renta'nın giyindirdiği kişiler arasında, Amy Adams, Sarah Jessica Parker ve Penelope Cruz gibi isimler de yer alıyor.
  Fotogaleri: Oscar De La Renta
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