Amerikan modasının duayen isimlerinden Oscar De La Renta, hayatını kaybetti.
Oscar De La Renta’nın Connecticut’taki evinde öldüğü bildirildi. 82 yaşında hayata veda eden De La Renta’nın ölüm nedeni henüz netlik kazanmadı ancak modacıya yıllar önce kanser teşhisi konulduğu biliniyordu.
1932 yılında Dominik Cumhuriyeti'nin Santa Domingo şehrinde doğan
ve 18 yaşında İspanya'ya Madrid San Fernando Akademisi'nde resim eğitimi
için giden Oscar De La Renta, daha sonra modaya yoğunlaşarak bu alanda
büyük başarılara imza attı. 1960 yılında Jacqueline
Kennedy'nin giydiği ''couture'' elbiseler sayesinde büyük bir üne sahip
oldu.
Oscar De La Renta'nın giyindirdiği kişiler arasında, Amy Adams, Sarah
Jessica Parker ve Penelope Cruz gibi isimler de yer alıyor.