Oscar'ın en pahalı kıyafeti!

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Oscar gecesinde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan Cate Blanchett'in, gecenin en pahalı giyinen ismi olduğu açıklandı.

'Blue Jasmine' filmindeki performansıyla Oscar ödülünü kucaklayan Cate Blanchett'ın gecenin en pahalı kıyafet ve mücevherini taşıyan ismi olduğu açıklandı. Blanchett, 100 bin dolar değerindeki kıyafeti ve onu tamamlayan küpe, bilezik ve kolyeden oluşan 18 milyon değerinde mücevheriyle geceye damgasını vurdu. Ünlü oyuncunun üzerinde taşıdığı kıyafet ve aksesuarların toplam maliyeti 18.1 milyon dolar (40 milyon lira) olarak belirlendi.