Oscar'lık elbise çalındı

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Lupita Nyong'o'nun Akademi Ödülleri (Oscar) töreninde giydiği incili elbise çalındı.

Calvin Klein tasarımı olan ve 6 bin doğal inci tanesiyle işlenen elbisenin değerinin 150 bin dolar olduğu belirtildi. ABD basınının haberlerine göre elbise, Lupita Nyongo'nun kaldığı Hollywood'daki London Hotel'deki odasından çıkmasından sonra sırra kadem bastı. Los Angeles’ta görevli polis memuru John Mitchell memuru konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Londra Oteli’nden biri saat 11.30 sıralarında arayarak oldukça değerli bir elbisenin otel odasından çalındığı ihbarını yaptı” dedi.