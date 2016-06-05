Öykü Gürman ve Murat Evgin, yeni düetleri “Kaderimsin” ile çok konuşulacak!

Uzun bir aradan sonra ilk kez televizyon programına konuk olan Öykü Gürman ve yeni albümüyle sessizliğini bozan Murat Evgin; düetlerini TV’de ilk defa Aynur Tartan’ın CNN Türk’te hazırlayıp sunduğu “Tatlı Sohbetler”de seslendirdiler. Sevilen ikilinin bilinmeyen yönlerinden bahsettikleri programda, Öykü Gürman’ın sıkı bir peçete koleksiyoneri olduğu da ortaya çıktı. Öykü Gürman, lahana sarmasının kapuskaya dönüştüğü mutfak fiyaskosunu da programda anlattı.

“Evde mutfak eşimden sorulur!” diyen Murat Evgin ise, Kayserili eşinin yemek konusundaki maharetlerini, yöresel lezzetlere tutkusunu ve özellikle ünlü Kayseri mantısına olan sevgisini anlattı. Eşinin kuru meyveleri bile evde kendisinin hazırladığını söyleyen Evgin, ona olan hayranlığını da gizlemedi.



Öykü Gürman ve Murat Evgin’in konuk olduğu Tatlı Sohbetler; 5 Haziran 2016, Pazar sabahı 11:10’da CNN TÜRK ekranlarında!