Oyun esnasında çalan telefon Spacey'i sinirlendirdi!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Oscar'lı oyuncu Kevin Spacey oyun esnasında telefonu çalan seyirciye rolünü bozmadan "O telefonu sen açmazsan ben açacağım" diye seslendi

Kevin Spacey, Londra’daki Old Vic tiyatrosunun 10. yılı şerefine oynadığı oyunda, ünlü Amerikalı avukat Clarence Darrow’u canlandırırken bir anda seyircinin telefonu çalınca, avukat rolüyle seyirciye “O telefonu sen açmazsan ben açacağım” dedi.



Dailymail’in haberine göre, House of Cards dizisinin usta oyuncusu, tek kişilik oyununda 19. Yüzyıl Amerikasının öncü avukat ve insan hakları savunucularından birisi olan Clarence Darrow’u canlandırıyor. Darrow avukatlığının son evresinde ceza alanına geçerek girdiği birçok cinayet davasında yaptığı savunmalarla tarihe geçmişti. Darrow ayrıca iki genç tarafından öldürülmüş 14 yaşındaki Bobby Franks’in davasında, katil gençleri idam cezası almaktan kurtaran savunmasıyla da ünlü.



Spacey, oyunda müvekkilinin masumiyetine dair mazeretler sunarken bir seyircinin telefonu çalmaya başladı. Bir zanlı avukatı olarak kendini suçsuz göstermeye çalışan Spacey, telefonun zil sesinin gittikçe yükselmesine dayanamadı ve oynadığı karakterden çıkmayarak “O telefonu sen açmazsan ben açacağım” diye seyirciye seslendi. Bunun üzerine büyük bir alkış koptu. Oyundan sonra birçok seyirci tweetler atarak Spacey’i durumla başa çıkma şeklini överken, telefonu çalan kişiye ise eleştirilerde bulundu. Drama tarzındaki oyunda, söylediği her sözle izleyiciyi kendine bağlayan 54 yaşındaki Spacey telefon çıkışının yanı sıra sergilediği performansla da seyircilerden büyük beğeni topladı.



Spacey aynı karakteri 22 yıl önce de canlandırmıştı.

Oyundan sonra yaptığı açıklamada, “Clarence Darrow kendine özgü ve çok cesur bir adam. Benim de çok beğendiğim Henry Fonda, Orson Welles ve Spencey Tracy gibi birçok aktör onu geçmişte canlandırmıştı. Daha önce ne tek kişilik bir oyunda rol almıştım ne de oyun içerisinde kendiliğinden gelişen bir harekette bulunmuştum. Bu oyun bana iki yenilik birden yaşattı, zoru sevdiğimi bilirsiniz” dedi.