Oyunculuğa ara veriyor!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

11 yıllık evliliğini sonlandıran Gwyneth Paltrow, oyunculuğa da ara vereceğini açıkladı

Oscarlı oyuncu Gwyneth Paltrow, çocuklarıyla daha çok zaman geçirebilmek için oyunculuğa ara vereceğini duyurdu. E! News sitesine konuşan Paltrow, “Bir ofiste çalışsam daha rahat olurdu. O zaman gündüz çalışıp akşamları çoçuklarımla olabilirdim. Ama oyuncu olunca sizi 2 hafta boyunca başka bir şehirde çekime çağırabiliyorlar” ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz günlerde 42 yaşındaki oyuncu, 11 yıllık eşi Chris Martin ile tüm çabalarına rağmen boşanma kararı almıştı. Çiftin, 9 ve 7 yaşında iki çocuğu var.