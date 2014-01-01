Özge Özpirinçci/Kamera arkası

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Elele'nin Kasım 2014 kapağı için SuB Karaköy Otel'deydik.

İstanbul’un puslu hafta sonlarından birinde sıfır makyajı, doğal saçları ve yüksek, çok yüksek enerjisiyle katıldı aramıza Özge Özpirinçci. Biraz temkinli ama çok rahat bir havası var ilk bakışta. Saç, makyaj hazırlıkları başlar başlamaz, ekiple kaynaşan oyuncu bütün gün gönlümüzü fethetmeyi kesinlikle başardı. Saç, makyaj hazırlıkları tamamlanıp iş kıyafetleri seçmeye geldiğindeyse pek çok meslektaşının aksine “Ne giymem gerekiyorsa onu giyerim, benim için hiçbir problem yok” diyerek moda editörümüz İrem Akalın’ın yüzünü güldürdü. Rahat tavırları, profesyonel modellere taş çıkartan pozları, esprileri, uyumlu haline hayran kaldık hepimiz. Hatta ekip içinde sık sık ‘keşke her ay Özge’yle çekim yapsak’ cümleleri yükseldi. Bir dönem kadını olarak poz verirken şekilden şekile giren Özpirinçci’nin işine olan konsantrasyonuna da ayrıca bir parantez açmak lazım! Yaptığı işler konusunda son derece disiplinli olan oyuncu işin keyfini çıkarmayı da biliyor. Özpirinçci, Hepimize unutulmaz bir çekim günü yaşattı.