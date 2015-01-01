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Özge Ulusoy, bikinili pasta kesti

Özge Ulusoy, Codentry markası için tasarladığı bikini-mayo lansmanında yakın dostlarıyla pasta kesti.
İki sezondur Codentry markasıyla işbirliği içinde olan ve koleksiyonlarına 3. sezonda da devam eden Özge Ulusoy’un, 2015  “Different Beacwear” Bikini-Mayo koleksiyonu tanıtıldı. Lansmanda bikiniden yapılan pasta büyük ilgi gördü. Özge Ulusoy, "Pastayi göbek deliğinden keselim. Böylece bu göbek deliği mevzusuna bir son vermiş oluruz” dedi.  Şamdan Garden’da gerçekleşen, Özge Ulusoy’un, Codentry için hazırladığı bikini-mayo  tanıtım çok sıcak ve samimi geçti. Tanıtıma Pınar Tezcan, Ece Sükan, Ayşe Kucuroğlu, Hakan Akkaya, Songül Karlı, Sema Şimşek, Esra Eron gibi birçok ünlü isim katıldı.
 
  Fotogaleri: Özge Ulusoy "Different Beachwear" koleksiyonunu tanıttı
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