Özgü Namal evde doğum yaptı!

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Özgü Namal, cuma sabahı bir erkek bebek dünyaya getirdi. Oyuncu oğluna Nefes adını verdi.

Hürriyet'in haberine göre, reklamcı Serdar Oral’la aşk yaşayan ünlü oyuncu, geçtiğimiz cuma sabahı bir erkek bebek dünyaya getirdi. 4 aydır “hipnotik doğum” yöntemine çalışan Namal, evinde doğum yaptı. Doğuma oyuncunun doktoru Gülnihal Bülbül ile evinde kalan ebe girdi. 3,5 kilo ağırlığında, 52 cm. boyunda dünyaya gelen bebeğe Nefes adı verildi. Özgü Namal ve bebeğinin sağlık durumu iyi.



Özgü Namal, ilk bebeğini ağrısız doğum yöntemi ‘hipnotik doğum’la dünyaya getirdi. Oyuncu, doğuma Psikolog Adil Maviş’le hazırlandı.



