Özlem Yıldız için birbirlerine girdiler!

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İşadamı Mehmet Karasu ile turizmci Cenk Öztanık Özlem Yıldız için birbirine girdi.

Sunucu Özlem Yıldız için 3 gün önce Bodrum 'daki Kuum Beach'te işadamı Cenk Öztanık Özlem Yıldız için birbirine girdi. Posta 'dan Elif Dağıstanlı'nın haberine göre, olay Özlem Yıldız'ın Cenk Öztanık ile samimi bir şekilde dans etmesiyle başladı.



Bunu kıskanan Mehmet Karasu kavga çıkardı. Öasa ve şişeler havada uçtu. Cenk Öztanık'ın arkadaşları Mehmet Karasu'yu darp etti. 2 Milyon TL'lik özel yapım otomobilini parçaladılar. Mehmet Karasu jandarmaya başvurdu, Özlem Yıldız'sa olay yerini ağlayarak terk etti.