Paul Walker'ın kızından ilk kare

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Bir araba kazasında hayatını kaybeden Paul Walker’ın kızı açtığı sosyal medya hesaplarından babasıyla birlikte yer aldığı bir fotoğrafı paylaştı

'Fast Furious' filmlerinin yıldızı Paul Walker’ın kızı Meadow, adına özel Facebook, Twitter ve Instagram hesabı açtı. Babasını bir araba kazasında kaybeden Meadow, Facebook hesabından Paul Walker ile birlikte görüldüğü bir kareyi paylaştı. Paul Walker’ın sosyal medya ekibi, Meadow adına birçok sahte hesap açıldığını, önüne geçebilmek için genç kız adına profiller oluşturduklarını açıkladı. 15 yaşındaki Meadow, babasının ölümünden önce annesiyle birlikte yaşıyordu. Walker’ın ölümünden önce kızıyla yakınlaşmaya başladığı ve Meadow’un yanına taşınmayı planladığı öne sürülmüştü.