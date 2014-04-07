Peaches Geldof vefat etti

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Bob Geldof'un kızı Peaches Geldof, 7 Nisan 2014 günü 25 yaşında vefat etti.

İngiltere'deki evinde ölü bulunan Peaches Geldof'ın henüz ölüm nedeniyle ilgili bir açıklama yapılmadı ancak polis dün öğlen Peaches Geldof'ın sağlık durumuyla ilgili endişe verici bir telefon aldıklarını açıkladı. Telefon üzerine eve giden polis Peaches Geldof'u ölü olarak buldu. Bob Geldof kızı Peaches Geldof'un ölümüyle ilgili şu açıklamayı paylaştı: “Peaches öldü. Acı içindeyiz. O bizim içimizdeki en akıllı, en vahşi, en eğlenceli kişiydi. Ne kadar güzel bir çocuktu. Onu bir daha göremeyecek olmamız nasıl mümkün olabilir? Onu her zaman sevdik ve seveceğiz.”