Pelin Öztekin, mimikleri ve bakışları ile hem güçlü hem de izlemesi keyifli bir oyunculuk sergiliyor. İşte bizim için fotoğrafladığı bir günü...

Zara, hem www.zara.com/tr internet sitesi hem de mobil uygulaması üzerinden online satışa başladı.

1998'den beri Türkiye'de de faaliyet gösteren İspanyol giyim firması Zara, Türkiye'de 5 Ekim'den itibaren online satışa başladı. Türk vatandaşları artık mağazalarda bulunan kadın, erkek ve çocuk giyim ürünlerine Zara’nın online satış platformları üzerinden de erişebilecek. Zara'nın online satış sitesinde akıllı teslimat özelliği sayesinde, müşteriler siparişlerini belirtecekleri mağazadan teslim almayı seçebiliyor veya adreslerine teslim edilmesini talep edebiliyorlar. Zara ayrıca İstanbul'daki müşterilerine Aynı Gün İçinde Teslimat seçeneği de sunuyor.





