Petek Dinçöz'e polis koruması!

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Eski eşi Can Tanrıyar'dan şiddet gördüğünü iddia ederek Başbakan Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'dan yardım isteyen şarkıcı Petek Dinçöz'e polis yakın koruma tahsis edildi

Şarkıcı Petek Dinçöz, geçen ay televizyon programında eski eşi yapımcı Can Tanrıyar’dan şiddet gördüğünü söylemesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ’ne davet edildi. Programdaki sözlerini tekrarlayan Dinçöz, hayati tehlikesinin olduğunu belirterek Tanrıyar’dan şikâyetçi oldu ve koruma talep etti.



Emniyete davet edilen Tanrıyar da hakkındaki iddialar için “Yalan” dedi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Koruma Şube Müdürlüğü’nden bir polis memurunu geçen hafta Dinçöz’ün yanında görevlendirdi. Koruma polisi görevine başladı.