Feminen ve asil bir hava estiren pilise etekler, sezonun favorilerinden.
Christian Dior, Givenchy, Alexander Wang gibi ünlü tasarım markalarının da koleksiyonlarında karşımıza çıkan bu etekler gardırobunuzda yerini acilen almalı.
Ünlü isimlerin de kayıtsız kalmadığı pilise modasına, Kara Para Aşk dizisinde Elif karakterini canlandıran Tuba Büyüküstün de uydu. Dizinin son bölümünde 2 farklı model pilise etek giyen Büyüküstün, eteğini kısa üstlerle tamamladı.
Siz de uzun boyluysanız maksi, kısa boyluysanız midi modelleri tercih edebilirsiniz.
Sezon trendlerini ve fiyatları incelemek için galerimize göz atabilirsiniz...