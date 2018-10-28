Kardashian & Jenner Kardeşler
Biz onları Kim Kardashian’ın öncülüğünde tanımış olsak da
Kim’in yıllar önceki şöhret tekeli tüm kız kardeşler tarafından paylaşılıyor.
Kourtney, Kim ve Khloe ile Kendall ve Kylie Jenner isimlerinin her biri marka
olmayı başardı. Kardahian & Jenner kardeşlerin her zaman mükemmel ilişkileri
olduğunu söyleyemeyiz ancak birbirilerini her zaman desteklediklerini sık sık
ispatlıyorlar.
Hadid Kardeşler
Podyum dünyasının belki de en ünlü ve birbirini en çok seven
kardeşleri Gigi ve Bella Hadid, her an birbirilerine bayıldıklarını
gösteriyorlar. Gigi’nin sarışın, Bella’nınsa siyah saçlı olması ikisinin farklı
işlerde yükselmesinin en önemli nedeni. Anneleri de model olan Gigi ve Bella,
diğer kız kardeşlerine de çok yakınlar.
Mara Kardeşler
Kate utangaç kişiliğine rağmen Hollywwod’da başarılı
olduktan sonra kız kardeşi Rooney onun kanatlarının altında rekabetin en sıkı
olduğu bu dünyaya girdi. Ancak kardeşlerin kariyerleri çok farklı olmasa da rol
aldıkları yapımlarda birbirilerinin yoluna pek çıkmadılar. Zaten ikisi de
birbirilerini işlerinin önünde tuttukları için rekabetin oluşması pek mümkün
olmadı.
Fanning Kardeşler
Henüz küçücük bir çocukken setlerle tanışan dakota ve henüz
bebekken ablasıyla ilk kez kamera karşısına geçen Elle, şimdi birbirinden
başarılı iki kardeş. I Am Sam filminde sekiz yaşındaki Dakota’nın bebekliğini
kardeşi Elle canlandırmıştı. O zamanki röportajlarında bile Dakota Fanning’in
yaşına göre oldukça olgun ve kardeşine şefkatle yaklaşan bir abla olduğu
görülebiliyordu.
Olsen Kardeşler
Mary-Kate ve Ashley Olsen ikizleri henüz bebekken Full House dizisiyle kariyerlerine başlamış oldular. Zamanla oyunculukta kalıcı olan ikizler, rotalarını modaya çevirdi ve şimdilerde birbirinden başarılı markalara sahip modacılar oldular. Kız kardeşleri Elizabeth ise oyunculukta dikkat çeken bir başarı kazandı. Ancak kız kardeşler arasında rekabet pek yok çünkü kariyerleri oldukça farklı ve her biri çok başarılı.