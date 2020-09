Popüler kültürün en takip edilen isimleri olsalar da kardeşler arası rekabeti yaşamaktan kaçamıyorlar! Beyaz perdeden ışıltılı podyuma kadar birbirinin hem en büyük destekçisi hem de en büyük rakibi olan kız kardeşler radarımızda!

Kardashian & Jenner Kardeşler

Biz onları Kim Kardashian’ın öncülüğünde tanımış olsak da Kim’in yıllar önceki şöhret tekeli tüm kız kardeşler tarafından paylaşılıyor. Kourtney, Kim ve Khloe ile Kendall ve Kylie Jenner isimlerinin her biri marka olmayı başardı. Kardahian & Jenner kardeşlerin her zaman mükemmel ilişkileri olduğunu söyleyemeyiz ancak birbirilerini her zaman desteklediklerini sık sık ispatlıyorlar.

Hadid Kardeşler

Podyum dünyasının belki de en ünlü ve birbirini en çok seven kardeşleri Gigi ve Bella Hadid, her an birbirilerine bayıldıklarını gösteriyorlar. Gigi’nin sarışın, Bella’nınsa siyah saçlı olması ikisinin farklı işlerde yükselmesinin en önemli nedeni. Anneleri de model olan Gigi ve Bella, diğer kız kardeşlerine de çok yakınlar.

Mara Kardeşler

Kate utangaç kişiliğine rağmen Hollywwod’da başarılı olduktan sonra kız kardeşi Rooney onun kanatlarının altında rekabetin en sıkı olduğu bu dünyaya girdi. Ancak kardeşlerin kariyerleri çok farklı olmasa da rol aldıkları yapımlarda birbirilerinin yoluna pek çıkmadılar. Zaten ikisi de birbirilerini işlerinin önünde tuttukları için rekabetin oluşması pek mümkün olmadı.

Fanning Kardeşler

Henüz küçücük bir çocukken setlerle tanışan dakota ve henüz bebekken ablasıyla ilk kez kamera karşısına geçen Elle, şimdi birbirinden başarılı iki kardeş. I Am Sam filminde sekiz yaşındaki Dakota’nın bebekliğini kardeşi Elle canlandırmıştı. O zamanki röportajlarında bile Dakota Fanning’in yaşına göre oldukça olgun ve kardeşine şefkatle yaklaşan bir abla olduğu görülebiliyordu.

Olsen Kardeşler

Mary-Kate ve Ashley Olsen ikizleri henüz bebekken Full House dizisiyle kariyerlerine başlamış oldular. Zamanla oyunculukta kalıcı olan ikizler, rotalarını modaya çevirdi ve şimdilerde birbirinden başarılı markalara sahip modacılar oldular. Kız kardeşleri Elizabeth ise oyunculukta dikkat çeken bir başarı kazandı. Ancak kız kardeşler arasında rekabet pek yok çünkü kariyerleri oldukça farklı ve her biri çok başarılı.