Porno geçmişi ile ilgili soru kızdırdı!

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Son dönemin fenomenleşen dizilerinden 'Game Of Thrones'ta 'Shae' karakterini canlandıran Türkiye kökenli Alman oyuncu Sibel Kekilli, İspanyol gazetecilerin 'porno geçmişi' ile ilgili sorularına tepki gösterdi

Madrid’de düzenlenen Uluslararası Fantastik Film Festivali’nin onur konuğu olan Kekilli, sorular üzerine geçmişiyle ilgili açıklama yapmayacağını anlatırken, “O dönem benim için kapandı. Geçmişim ile değil geleceğim ile ilgili sorular sorun” dedi.



Dünya genelinde büyük ilgi gören ‘Game Of Thrones’ dizisinde Shae karakterini canlandırarak kariyerinde önemli bir adım daha atan oyuncu, dizinin aşırı cinsellik ve şiddet içerdiği eleştirilerine karşı ise şunları söyledi: “Bu dizi televizyon dünyasında bir çığır açtı, sinamayı seçen çok sayıda sanatçı bu dizide rol alarak televizyon dünyasına adım attı.”



Fatih Akın’ın ‘Duvara Karşı’ filmindeki rolüyle sinema dünyasında adından söz ettirmeye başlayan başarılı oyuncu, gençlik yıllarında porno filmlerde de rol almıştı. ‘Game Of Thrones'un beşinci sezon çekimlerinin bir kısmı İspanya'nın Endülüs bölgesinde yapılacak.