İngiliz Kraliyeti'nin üçüncü varisi Prens George bir yaşına girdi.

Prens William ile eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton'un oğulları Prens George Alexander Louis birinci yaşını kutladı. Telegraph gazetesindeki habere göre, William ve Kate, oğullarının ilk doğum gününde hediye yağmuruna tutulmasını istemediklerini açıkladı. Gazeteye göre, doğduğundan bugüne kadar 4 bin adet hediye alan küçük Prens'in Aston Villa futbol takımının şapkasından boğaya kadar İngiltere'nin dahil olduğu 48 ülkeden hediye aldı. Bunların bir kısmı İngiliz halkından Kensington Sarayı'na yollandı bir kısmı ise çiftin yaptığı ziyaretler sırasında verildi.Çoğunluğu oyuncakların bulunduğu hediyelerin büyük bir kısmının çocuklarla ilgilenen hayır kurumlarına dağıtıldı.