Prenses Beatrice, Covid-19 nedeniyle sadece yakın çevresinin katıldığı bir törenle evlendi. Düğünde Prenses Beatrice, babaannesi İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in tacını taktı. En önemlisi de gelinlik olarak geçmişte Kraliçe Elizabeth’in giydiği bir elbiseyi taşıdı. Elizabeth, torununa 1947 yılında kendi düğün töreninde taktığı tacı verirken, 31 yaşındaki Prenses Beatrice üzerinde değişiklikler yapılarak elbiseden dönüştürülmüş gelinliğinin ışıltısı ile göz doldurdu.

KAZARA YERE DÜŞTÜ

İngiliz basınında geniş yer bulan düğünde tacın tören öncesi kazayla düştüğü ve tamir edildiği ortaya çıktı. Kraliçe Elizabeth'in izniyle tören için ödünç verilen tacın, kuaförün Prenses'in kafasına takarken elinden kayarak düşürdüğü öğrenildi. Düğünden 2 saat önce meydana gelen talihsiz kaza sonrası taç hızlıca tamir edildi. Ancak tacın düşerek zedelenmesi İngiliz gazetelerinde, "Acaba bu bir uğursuzluk işareti mi?" diye yorumlandı.







GERDANLIKTAN YAPILDI

Çok değerli elmaslarla süslü olan taç 1919 yılında mücevher evi Garrard tarafından Kraliçe Victoria'nın gerdanlığındaki taşlardan yapılmıştı. Taç ilk kez Prenses Mary tarafından takılmıştı. Tacı Prenses Anne de 1973 yılındaki düğün töreninde takmıştı. Bu tarihten sonra taç çok fazla kamuoyunda görülmemişti.

ÇOCUĞU VAR

Prenses Beatrice, evlilik dışı bir erkek çocuğu olan İtalyan emlakçı Edoardo Mapelli Mozzi ile 17 Temmuz'da evlendi. Windsor Sarayı'nda yapılan düğüne sadece 20 kişi katıldı. Beatrice, İngiliz Kraliyet Ailesi’nin kurallarına uymayarak çocuklu biriyle evlenen ilk Prenses oldu. 29 Mayıs’ta yapılması planlanan düğün coronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti.







VINTAGE GELİNLİK

Prenses törende Norman Hartnell imzalı yine Kraliçe Elizabeth'e ait vintage tarzı bir elbise giydi. Kraliçe elbiseyi ilk kez 1962 yılında parlamento açılışında giymişti. Beatrice için elbise yeniden düzenlendi. Orijinalinde kolsuz olan bant askılı elbiseye kollar eklendi. Balon biçimindeki etekleri yeniden yapıldı. Elbisenin üzerinde değerli taşlar bulunuyor. Kraliyet ailesinde 235 yıl sonra ilk kez görülen kapalı kapılar ardındaki bu düğün töreninde Beatrice'in kemik rengi kalın askılı elbisesini sade bir duvakla tamamladığı görüldü.