Rafet El Roman evleniyor!

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Ünlü şarkıcı Rafet El Roman uzun süredir birlikte olduğu genç nişanlısı Ceren Kaplakarslan ile evleniyor. Şu sıralar oturacakları eve karar vermeye çalışan ünlü çift, düğün tarihini de belirledi.

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman uzun süredir birlikte olduğu genç nişanlısı Ceren Kaplakarslan ile evleniyor. Şu sıralar oturacakları eve karar vermeye çalışan ünlü çift, düğün tarihini ise belirledi.



Ünlü şarkıcı Rafet El Roman uzun süredir birlikte olduğu genç nişanlısı Ceren Kaplakarslan ile evleniyor. Şu sıralar oturacakları eve karar vermeye çalışan ünlü çift, düğün tarihini ise belirledi. Rafet El Roman ve Ceren Kalpakaslan, 16 Temmuz’da Almanya’da yakınlarının katılacağı bir törenle nikah defterine imza atacak. Kalpakaslan, önümüzdeki günlerde ABD ’den Türkiye ’ye gelecek annesi ve babası Atilla Kalpakaslan ile birlikte 13 Temmuz’da Almanya’ya uçacak.



Rafet El Roman ve Ceren Kaplakarslan çifti Almanya'da sade bir nikah töreninin ardından İstanbul ’da arkadaşları için de bir düğün töreni düzenleyecek. Rafet El Roman ve Ceren Kaplakarslan çiftinin İstanbul'da yapmayı düşündüğü düğün ise merak konusu.