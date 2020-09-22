Rocky ve Rambo filmlerinin ünlü yıldızı Sylvester Stallone'nin annesi Jackie Stallone 98 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü bir astrolog olan Jackie Stallone'nin küçük oğlu Frank, Instagram sayfasından, "Annem hep uykusunda ölmek isterdi ve bu öyle oldu. Onu sevmemek zordu. Çünkü o hep dikkat çeken ve korkusuz bir kadındı" diyerek annesinin ölüm haberini duyurdu.



'O bir Kraliçe idi'

Aynı zamanda TV sunucusu ve dansçı olan anne Stallone'nin hepsi ünlü olan Tommy, Sylvester ve Frank adında 3 oğlu ve Toni Ann adında bir de kızları bulunuyor. "Hollywood'un annesi" olarak adlandırılan Jackie Stallone'nin aynı zamanda 7 torunu ve üçte büyük büyük torunu var. Frank Stallone, "Abim Sylvester hayatı boyunca ona tıpkı bir Kraliçe gibi baktı ve biz onu hep öyle gördük" diyerek ünlü aktöre de övgüler yağdırdı.

İki evlilik yaptı

Astrolog Jackie Stallone, ilk evliliğini Sylvester Stallone’nin babası olan Frank Stallone ile 1945 yılında yapmış ve bu evlilik 1957 yılında sona ermişti. Daha sonra 1998 yılında Stephen Marcus Levine ile evlendi. Ve ölümüne kadar da onun eşi olarak kaldı. Ancak yine de ilk evliliğini yaptığı Frank Stallone'nin soyadını kullanıyordu. Sık sık yaptırdığı estetik operasyonlarla da adından çok söz ettiren anne Stallone'nin ölümünün 74 yaşındaki ünlü aktör Sylvester Stallone'yi derinden üzdüğü açıklandı.