ABD'de seçimlerde bağımsız Başkan adayı olarak katılan ünlü rap yıldızı Kanye West, 2020 Başkanlık seçimlerinde 61 bin oy aldı.

Sandıktan beşinci aday olarak çıkan West yer aldığı 12 eyalette 61 binden fazla oy aldı. Oylama sonuçları henüz bitmediği için önümüzdeki günlerde oy oranının artması da bekleniyor. Reality show yıldızı Kim Kardashian ile evliliğinde problemli günler yaşayan rapçi en büyük oyu ise Tennessee eyaletinde aldı. West, 12 eyaletin her birinde en az bin oy almış oldu.

West, eyaletlerin dokuzunda sandık başına dördüncü, kalan üç eyalette ise beşinci sırada yer aldı.

Rap yıldızı Kanye West için kullanılan toplam 61 bin 387 oy, onu seçimlerde genel olarak beşinci sıraya yerleştirirken, oy pusulasında bulunduğu yedi eyalette 49 bin 380 oy alan altıncı sırada bitiren Gloria La Riva'nın çok önüne geçti.

Bu arada Kanye West'in hayatında ilk kez oy verdiğini biliyor muydunuz?

West, 322 bin 900 oyla 4.üncü aday olarak Yeşil Parti Howie Hawkins'in hemen arkasından geliyor. Rap yıldızı Twitter sayfasından yaptığı açıklamada "Artık 2024 yılına bakmamız gerekiyor" açıklamasında bulundu.

İşte Kanye West'in eyalet bazında aldığı oy sayıları: