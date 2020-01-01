Sandıktan beşinci aday olarak çıkan West yer aldığı 12
eyalette 61 binden fazla oy aldı. Oylama sonuçları henüz bitmediği için
önümüzdeki günlerde oy oranının artması da bekleniyor. Reality show yıldızı Kim
Kardashian ile evliliğinde problemli günler yaşayan rapçi en büyük oyu ise
Tennessee eyaletinde aldı. West, 12 eyaletin her birinde en az bin oy almış
oldu.
West, eyaletlerin dokuzunda sandık başına dördüncü, kalan üç
eyalette ise beşinci sırada yer aldı.
Rap yıldızı Kanye West için kullanılan toplam 61 bin 387 oy,
onu seçimlerde genel olarak beşinci sıraya yerleştirirken, oy pusulasında
bulunduğu yedi eyalette 49 bin 380 oy alan altıncı sırada bitiren Gloria La
Riva'nın çok önüne geçti.
West, 322 bin 900 oyla 4.üncü aday olarak Yeşil Parti Howie Hawkins'in hemen arkasından geliyor. Rap yıldızı Twitter sayfasından yaptığı açıklamada "Artık 2024 yılına bakmamız gerekiyor" açıklamasında bulundu.
İşte Kanye West'in eyalet bazında aldığı oy sayıları: